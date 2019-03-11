Обход ограничения на загрузку торрентов
Новый способ смотрите на видео
Старый способ:
Для обхода блокировки BitTorrent трафика операторами связи при использовании сотового Интернета, необходимо выполнить следующие шаги:
- Установить следующие значения в настройках BitTorrent-клиента*:
- Вкладка BitTorrent:
- Включить сеть DHT: выключено;
- Вкл. DHT для новых торрентов: выключено;
- Поиск локальных пиров: выключено;
- Управлять скоростью [uTP]: выключено;
- Шифрование протокола:
- Исходящие: принудительно;
- Разрешить входящие соединения: включено;
- Вкладка Скорость:
- Применить ограничение к служебному трафику: включено;
- Применить ограничение к uTP-соединениям: включено;
- Максимальное число соединений: от 200 до 1000;
- Максимум присоединённых пиров на один торрент: от 50 до 1000;
- Вкладка BitTorrent:
- Перезагрузить модем, не выключая перед этим BitTorrent-клиент и не останавливая закачку.
* Названия настроек приведены для Bittorrent-клиентов μTorrent и BitTorrent, в других клиентах эти настройки могут иметь другие названия, располагаться в других вкладках или отсутствовать.
66 мыслей о “Обход ограничения на загрузку торрентов по мобильному Интернету”
Благодарю Вас! очень помогло, а то уже пару месяцев на Ростелеком симкартный интернет не качал торренты я уж не знал что делать, ваша статья в самый раз, всё сделал по инструкции и всё заработало, ура!
Здравствуйте! Есть ли какой ни будь способ просмотра торрентов на андроид TV-приставках?
Здравствуйте! Поищите HD VideoBox на 4PDA, думаю это то, что вам нужно.
Как активировать симку
Наши менеджеры свяжутся с вами и помогут активировать SIM-карту.
мне помогло скорость закачек достигает до 7.1 мб в секунду торрентов, но у меня и скорость сама приличная 50-49 мб в секунду… пользуюсь Ростелеком 450… всё супер спс.
от раздающих зависит еще
спасибо огромное
Пожалуйста!
Здравствуйте! Большое спасибо! Уторент работает
Здравствуйте! Пожалуйста!
Помогло, работает
Большое спасибо, но можно еще вопрос:
Так нужно будет каждый раз делать или эти настройки навсегда сохранились?
Пожалуйста! Настройки должны сохраниться.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь способ обойти ограничения на скачивание через торрент на планшете?
Здравствуйте! Если приложение имеет необходимые настройки, то должно работать.
Огромное спасибо. Зааработалоооооо, урааа!)))
Пожалуйста!
Спасибо, дорогой друг!
После проведения курса экстренной терапии, согласно Вашей методики, РТК был вылечен от жадности!
Пожалуйста!
не работает всё равно. скорсть 7кб/с
Заработало, сам виноват, не надо было останавливать закачку.!
Мы рады, что у вас всё работает!
Скажите пожалуйста,у этой безлимитной SIM-карта ТЕЛЕ2 400 за 400р.мес какая реальная скорость И есть какие нибудь ограничения по объему трафика,как у Ростелекома? У них после использования 200гб скорость снижается до 64 Кбит.сек. У теле 2 так же или всегда будет нормальная скорость? И подойдет ли для ПК ?
Искусственных ограничений скорости нет, действительная скорость зависит от условий сети в той точке, где будете использовать. Для ПК подойдёт.
Заработало! я в шоке, спасибо. полгода мучилась!
Пожалуйста!
Нет слов! Работает! Спасибо!
Большое спасибо за отзыв! Ждем Вас снова! Вас и ваших друзей! 🙂
Покупал тут симку Ростелеком 300 для интернета.
Сначала сделал всё как на видео (не заработало), так как на видео нет этого пункта:
2. Перезагрузить модем, не выключая перед этим BitTorrent-клиент и не останавливая закачку.
Как только всё сделал именно по вашей инструкции – заработало нормально.
Большое вам спасибо.
Пожалуйста!
Подскажите, пожалуйста, как такое сделать во всех приложениях сразу по типу Стим, ворлд оф танкс и прочих?
МТС безлимитище – полёт нормальный!!
Помогло))
спасибо огромное помогло…дай БОГ вам здоровье…
Спасибо Вам 🙂
Спасибо! Помогло)
Отлично, Алексей 🙂
Рады стараться 🙂
благодарю!действительно торент заработал
Рады помочь!
Друг,ты очень помог мне,благадарю,
Рады стараться 🙂
Столько времени потратил спс
Рады помочь 🙂
Спасибо вам!все помогло
Отлично 🙂 всегда рады 🙂
Супер! Спасибо большое!
Скорость выросла в 6-8 раз в нашей глуши. С 60Кб/с до 400-500Кб/с.
Клиент БитТоррент.
МТС модем. Новгородская область.
До вышки 8 км через лес.
Добрый день, Сергей!
рады, что смогли помочь 🙂
Спасибо за видео, помогло)
рады стараться 🙂 спасибо за обратную связь 🙂
Огромное спасибо )) Сим Ростелекома, после смены настроек все начало качать на адекватной скорости ))
Рады, что смогли помочь 🙂
Добрый день, подскажите, теле2 симка безлимит за 400р в месяц, работал в модеме wifi, все было супер. Пару дне назад , скорость просто исчезла!! Модем насиловал как мог. Не помогло , пошёл сдал по гарантии, сейчас купил такой же новый . Вставляю симку, и опять скорости 0,04кб. Вставляю симку вашу в телефон или в планшет , скорость хорошая .
Добрый день, Вадим!
Технические неполадки на стороне Теле2, будут исправлены в ближайшие дни.
По средствам в случае излишнего их списания будет произведен перерасчет и возврат.
Так же ознакомьтесь с разделом “Новости Теле2” внизу сайта.
Спасибо большое ты лучший! ДАВНО ИСКАЛ
🙂 🙂 🙂
Дружище, спасибо огромное! Все заработало в лучшем виде. Дай бог тебе здоровья!
Рады, что Вам помогло 🙂
все круто работает!
Спасибо 🙂
Спасибо, всё работает 🙂
Спасибо, что выбираете нас 🙂
Всегда рады 🙂
премного благодарна, все заработало))
🙂 🙂 🙂
Спасибо, заработало!!!
Клиент версии 3.5.5.
Рады помочь 🙂