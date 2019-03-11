Обход ограничения на загрузку торрентов

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Старый способ:

Для обхода блокировки BitTorrent трафика операторами связи при использовании сотового Интернета, необходимо выполнить следующие шаги:

Установить следующие значения в настройках BitTorrent-клиента*: Вкладка BitTorrent : Включить сеть DHT : выключено; Вкл. DHT для новых торрентов : выключено; Поиск локальных пиров : выключено; Управлять скоростью [uTP] : выключено; Шифрование протокола : Исходящие : принудительно; Разрешить входящие соединения : включено;

: Вкладка Скорость : Применить ограничение к служебному трафику : включено; Применить ограничение к uTP-соединениям : включено; Максимальное число соединений : от 200 до 1000; Максимум присоединённых пиров на один торрент : от 50 до 1000;

: Перезагрузить модем, не выключая перед этим BitTorrent-клиент и не останавливая закачку.

* Названия настроек приведены для Bittorrent-клиентов μTorrent и BitTorrent, в других клиентах эти настройки могут иметь другие названия, располагаться в других вкладках или отсутствовать.