Безлимитный интернет

Обход ограничения на загрузку торрентов по мобильному Интернету

Опубликовано в от MEGASIMKA

Обход ограничения на загрузку торрентов

Новый способ смотрите на видео

Старый способ:

Для обхода блокировки BitTorrent трафика операторами связи при использовании сотового Интернета, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Установить следующие значения в настройках BitTorrent-клиента*:
    • Вкладка BitTorrent:
      • Включить сеть DHT: выключено;
      • Вкл. DHT для новых торрентов: выключено;
      • Поиск локальных пиров: выключено;
      • Управлять скоростью [uTP]: выключено;
      • Шифрование протокола:
        • Исходящие: принудительно;
        • Разрешить входящие соединения: включено;
    • Вкладка Скорость:
      • Применить ограничение к служебному трафику: включено;
      • Применить ограничение к uTP-соединениям: включено;
      • Максимальное число соединений: от 200 до 1000;
      • Максимум присоединённых пиров на один торрент: от 50 до 1000;
  2. Перезагрузить модем, не выключая перед этим BitTorrent-клиент и не останавливая закачку.

* Названия настроек приведены для Bittorrent-клиентов μTorrent и BitTorrent, в других клиентах эти настройки могут иметь другие названия, располагаться в других вкладках или отсутствовать.


66 мыслей о “Обход ограничения на загрузку торрентов по мобильному Интернету

  1. Migel сказал:

    Благодарю Вас! очень помогло, а то уже пару месяцев на Ростелеком симкартный интернет не качал торренты я уж не знал что делать, ваша статья в самый раз, всё сделал по инструкции и всё заработало, ура!

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  2. Диана Викторовна сказал:

    Здравствуйте! Есть ли какой ни будь способ просмотра торрентов на андроид TV-приставках?

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  3. alsimonchuk сказал:

    мне помогло скорость закачек достигает до 7.1 мб в секунду торрентов, но у меня и скорость сама приличная 50-49 мб в секунду… пользуюсь Ростелеком 450… всё супер спс.

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  7. Влад сказал:

    Большое спасибо, но можно еще вопрос:
    Так нужно будет каждый раз делать или эти настройки навсегда сохранились?

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  8. Александр сказал:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь способ обойти ограничения на скачивание через торрент на планшете?

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  10. Edd сказал:

    Спасибо, дорогой друг!
    После проведения курса экстренной терапии, согласно Вашей методики, РТК был вылечен от жадности!

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  12. Марат Ильдусович Бизяев сказал:

    Заработало, сам виноват, не надо было останавливать закачку.!

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  13. Гарик сказал:

    Скажите пожалуйста,у этой безлимитной SIM-карта ТЕЛЕ2 400 за 400р.мес какая реальная скорость И есть какие нибудь ограничения по объему трафика,как у Ростелекома? У них после использования 200гб скорость снижается до 64 Кбит.сек. У теле 2 так же или всегда будет нормальная скорость? И подойдет ли для ПК ?

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    • MEGASIMKA сказал:

      Искусственных ограничений скорости нет, действительная скорость зависит от условий сети в той точке, где будете использовать. Для ПК подойдёт.

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  16. Константин сказал:

    Покупал тут симку Ростелеком 300 для интернета.
    Сначала сделал всё как на видео (не заработало), так как на видео нет этого пункта:
    2. Перезагрузить модем, не выключая перед этим BitTorrent-клиент и не останавливая закачку.
    Как только всё сделал именно по вашей инструкции – заработало нормально.
    Большое вам спасибо.

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  17. Евгений сказал:

    Подскажите, пожалуйста, как такое сделать во всех приложениях сразу по типу Стим, ворлд оф танкс и прочих?

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  26. Сергей сказал:

    Супер! Спасибо большое!
    Скорость выросла в 6-8 раз в нашей глуши. С 60Кб/с до 400-500Кб/с.
    Клиент БитТоррент.
    МТС модем. Новгородская область.
    До вышки 8 км через лес.

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  28. Сергей сказал:

    Огромное спасибо )) Сим Ростелекома, после смены настроек все начало качать на адекватной скорости ))

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  29. Вадим сказал:

    Добрый день, подскажите, теле2 симка безлимит за 400р в месяц, работал в модеме wifi, все было супер. Пару дне назад , скорость просто исчезла!! Модем насиловал как мог. Не помогло , пошёл сдал по гарантии, сейчас купил такой же новый . Вставляю симку, и опять скорости 0,04кб. Вставляю симку вашу в телефон или в планшет , скорость хорошая .

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    • MEGA SIMKA сказал:

      Добрый день, Вадим!
      Технические неполадки на стороне Теле2, будут исправлены в ближайшие дни.
      По средствам в случае излишнего их списания будет произведен перерасчет и возврат.
      Так же ознакомьтесь с разделом “Новости Теле2” внизу сайта.

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  31. Тимка сказал:

    Дружище, спасибо огромное! Все заработало в лучшем виде. Дай бог тебе здоровья!

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