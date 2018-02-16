Технические характеристики:

GSM 850/900/1800/1900 МГц

UMTS 900/2100 МГц

LTE-FDD 800/900/1800/2100/2600 МГц

Wi-Fi 802.11b/g/n

Подключение до 10 устройств по Wi-Fi.

Поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ.

Два разьёма TS-9 для подключения внешней антенны.

Скорость передачи данных:

по технологии LTE до 150 Мбит/с

по технологии DC-HSPA+ до 43,2 Мбит/с

по технологии EDGE до 236,8 Кбит/с

Бренд

Данная модель модема, в зависимости от поставки, может быть брендирована логотипом как российских, так и зарубежных сотовых операторов.

Комплектация

В зависимости от поставки комплектация и цвет товара могут различаться.



Производитель

Huawei



Сегодня все гонятся за высокоскоростным интернетом, стараясь обеспечить себя свободным выходом в сеть. Это уже не является такой проблемой, ведь инновации позволяют взять вам то, что необходимо. Для таких целей были изобретены специальные устройства, которые стали главными помощниками в этом деле. Но функционал каждой модели индивидуален.

Одной из самых мощных и популярных моделей сегодня стала Huawei E8372 . Он подключается с помощью специального USB-входа. Есть и специальные брендированные модели МТС 8211F, функционал которых ничем не хуже. Устройство отличается от остальных моделей простой и удобной настройкой, а также отличным качеством предоставляемой связи.

Внешний вид 4G Huawei E8372 очень уникален и необычен. Дизайнеры с полной ответственностью подошли к этому вопросу. Корпус был сконструирован из пластика, который удобно лежит в руке и приятен на ощупь. Форма lte Huawei E8372 настолько практична, что позволяет эксплуатировать модель в любых условиях. Также, устройства оснащено двумя входными отверстиями, которые предназначены для входа внешних антенн.

Открывание крышки не вызовет никаких проблем и сложностей. Производители постарались, облегчив процесс и сделав его более простым. Внутри под крышкой модем Huawei E8372 имеет разъемы под SIM-карту, а также, под флэшку. То есть вы можете использовать устройство не только в качестве модема, но и в качестве внешнего накопителя.

Передняя панель имеет три полоски, которые выполняют роль индикатора. Так вы сможете понимать насколько хорошо улавливается сигнал в том или ином месте. На выбор вы можете выбрать цвет, который понравится именно вам.

Модем 4G Huawei E8372 подключение модема осуществляется за счет функции USB. Прибор способен функционировать со всеми операционными системами. Отличительной способностью устройства является уникальная возможность осуществлять поддержку интернета как для одного гаджета, так и раздавать сигнал сети с помощью функции WiFi. Модель E8372 способна поддерживать высокоскоростной 4G интернет, при использовании которого скорость может достигать до 150 Мбит/с. Подключение могут осуществить сразу несколько устройств, количество которых может достигать 10. Вы сможете обеспечить всю семью качественным интернетом и даже дать воспользоваться им своим гостям.

4G lte модем Huawei E8372 практически не ограничен в предпочитаемых стандартах связей. Количество поддерживаемых сигналов велико: GSM, LTE, HSPA и так далее. При необходимости у вас есть возможность усиления сигнала. Осуществляется это при помощи специальных устройств. Чтобы усилить сигнал Huawei E8372 usb можно воспользоваться внешней антенной. Делается это очень просто, антенны подключаются напрямую к модему. Устройство может показать свой функционал не только дома, но и, например, в автомобиле. Благодаря специальному приложению вы сможете провести синхронизацию вашего смартфона и WiFi модема Huawei E8372 . Это очень удобная функция, ведь она не требует специальных знаний и большого количества времени для ее осуществления.

Хуавей е8372 одна из самых продвинутых моделей на сегодняшний день. В своем наборе она имеет большое количество достоинств, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при выборе. Если называть основные преимущества, то главным и отличительным является функция встроенного WiFi передатчика, которая позволяет принимать сигнал сразу 10 различным устройствам. Вторым достоинством Модем Хуавей е8372 является хорошее качество, которое может дать далеко не каждый модем, хотя многие продавцы и гарантируют отменный результат.

Для того, чтобы настроить роутер Хуавей е8372 вам не нужна обращаться за помощью к специалистам, ведь она осуществляется очень просто. Настройка не требует технических знаний, но в случае каких-либо затруднений вы сможете воспользоваться инструкцией, в которой имеется вся необходимая информация.

Следует отметить, что 4G Huawei E8372 способен поддерживать антенны TS-5. Учитывая, что на сегодняшний день для такой модели требуется специальное устройство. Такая функция станет для кого-то просто дополнением, а для кого-то решающим фактором перед покупкой. Ну и невозможно не сказать про стильный дизайн, который подчеркивает всю красоту внешнего вида.

Но, как и у любого другого устройства Huawei E8372 имеет свои некоторые недостатки. Но они вряд ли смогут изменить ваше решение, поскольку являются несущественными. Первым минусом стоит отметить, что в комплект не входят дополнительно внешние антенны. В случае необходимости усиления сигнала необходимо докупать их самостоятельно. Также, модели 4G lte Huawei E8372 не хватает информативности в меню интерфейса. Для того, чтобы узнать некотрые характеристики, придется искать глубже. Интерфейс устройства сделан специально для потребителя. Он очень прост и дружелюбен.

Huawei E8372 4G lte является очень компактным и удобным. Его размер и форма позволяют брать его с собой куда угодно. Вам просто не обойтись без lte Huawei E8372 , ведь он станет незаменимым помощником в любой поездке. Устройство сможет обеспечить вам стабильный высокоскоростной интернет, где бы вы не находились. Взять модем с собой в командировку или же на отдых будет отличным решением, ведь его использование не ограничивается одной лишь функцией модема.