Пользуюсь данными симками не первый год, сразу как переехал жить на дачу. Сначала мучился с Йотой свистком, потом купил симку Мегафон 300р/мес и модем Хуавей, в Подмосковье скорость была около 7мбит,

потом взял симку Ростелеком 495 скорость стала 17-19мбит,

теперь даже FullHD грузит без проблем.