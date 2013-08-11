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Эксклюзивные тарифы и SIM-карты

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон 1000 (300 ГБ)

790  490 
Нет в наличии

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Успешный 300

1,490  590 
ХИТ

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Старт 250 (100 ГБ)

1,490  790 

SIM-карты для звонков

Переходи в Ростелеком (Теле2) №2 500

1,590  790 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Переходи в Ростелеком (Теле2) 450

1,590  790 
ХИТ

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Универсал 750 (статический IP)

1,490  790 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для интернета

SIM-карта РТК (ТЕЛЕ2) 301

1,590  1,290 
ХИТ

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Старт 400 (300 ГБ)

1,490  790 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком 315

2,990  1,590 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон 100 (10 ГБ)

790  490 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (Теле2) Премиум №2 500

1,590  790 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком Премиум 600

1,590  790 
ХИТ

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Ультра 530

1,490  790 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Мегафон Бизнес 200

2,490  1,290 

SIM-карты для интернета

SIM-карта для Онлайн-касс Ростелеком (ТЕЛЕ2) 75

990  490 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Yota 440

1,490  490 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Мегафон Бизнес 500

1,590  890 

eSIM

eSIM Ростелеком 315

2,990  1,590 

SIM-карты для интернета

SIM-карта МТС 250

2,400  1,600 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком (Теле2) Премиум №2 400

1,590  790 

SIM-карты для интернета

SIM-карта МТС 450

1,490  990 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Близкие Люди 900

1,990  490 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта Мегафон 280

3,490  1,990 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Переходи в Ростелеком (Теле2) 200

1,590  790 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Yota 200

1,790  1,190 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) Бизнес XL 750

990  390 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон 200 (40 ГБ)

790  490 
ХИТ

SIM-карты для интернета

SIM-карта Билайн Бизнес XXL 1000

400  190 
ХИТ

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон Универсал 540

1,490  790 
ХИТ

SIM-карты для интернета

SIM-карта Билайн Бизнес XXL 400

1,100  790 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Мегафон 551

1,490  790 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 300

1,590  1,290 

Эксклюзивные тарифы и SIM-карты для звонков

Нет в наличии

SIM-карты для звонков

SIM-карта ТЕЛЕ2 Классический

1,000  500 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (Теле2) Премиум №2 200

1,590  790 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Близкие Люди 900

1,990  490 
Нет в наличии

SIM-карты для звонков

SIM-карта Мегафон Оптимальный 600

990  500 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Близкие Люди 2500

1,990  490 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Yota 500 №2

1,790  1,190 

SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС Люкс 160

3,490  2,990 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Успешный 600

1,490  590 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 455

1,590  790 

SIM-карты для звонков

Переходи в Ростелеком (Теле2) №2 400

1,590  790 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Мегафон Бизнес 300

1,990  990 

eSIM

eSIM Ростелеком Вызов NEW 280

1,590  990 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком Вызов NEW 400

1,590  990 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Близкие Люди 700

1,990  490 

SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС 945

1,390  990 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Переходи в Ростелеком (Теле2) 200

1,590  790 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Переходи в Ростелеком (Теле2) 450

1,590  790 
Нет в наличии

SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС 567

1,390  990 

SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС Крымчанин 316

1,200  600 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Близкие Люди 500

1,990  490 

SIM-карты для звонков

SIM-карта МТС Люкс 227

3,490  2,990 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

Переходи в Ростелеком (Теле2) 300

1,590  790 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (Теле2) Премиум №2 300

1,590  790 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Мегафон Бизнес 200

2,490  1,290 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Билайн Успешный 400

1,490  590 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком Вызов NEW 280

1,590  990 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком Премиум 600

1,590  790 

SIM-карты для интернета

SIM-карта Ростелеком (Теле2) Премиум №2 500

1,590  790 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком (ТЕЛЕ2) 500

1,990  1,190 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта РТК (ТЕЛЕ2) 450

1,590  790 
  АКЦИЯ  

SIM-карты для звонков

SIM-карта Ростелеком Премиум 200

1,590  790 

SIM-карты для звонков

SIM-карта Yota 350

1,790  1,190 

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Самые рейтинговые модемы в России

Модемы

Модем Huawei E3372-153

4,900  4,000 

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер Huawei E8372-153

4,590  4,100 

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер Huawei E5573 автономный

4,400  4,000 

Wi-Fi роутеры

Роутер-модем Huawei B525

14,500  12,990 

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер Huawei B315s-22

8,350  7,000 
АКЦИЯ

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер ZTE MF90+ автономный

4,490  3,990 
Нет в наличии

Модемы

Модем ZTE MF823

3,990  3,100 

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер Huawei E8377 для автомобиля

3,990  3,490 

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер Huawei B715

22,900  19,990 
АКЦИЯ

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер Huawei E5786

11,000  9,500 

Wi-Fi роутеры

Модем-роутер ALCATEL HH70vh

9,490  8,500 

Wi-Fi роутеры

Роутер-модем Huawei B818

33,000  25,000 

Наши отзывы на Яндекс.Маркет

Купил наложенным платежом Ростелеком безлимит интернет. Счет пополнил через часок все заработало. Спасибо

Казанский

Мегафон 1000 полет нормальный, 17мегабит в Лагутниках выжимает!

Алексей / Вологодонск

Пользуюсь данными симками не первый год, сразу как переехал жить на дачу. Сначала мучился с Йотой свистком, потом купил симку Мегафон 300р/мес и модем Хуавей, в Подмосковье скорость была около 7мбит,
потом взял симку Ростелеком 495 скорость стала 17-19мбит,
теперь даже FullHD грузит без проблем.

Владимир / Домодедово

Брал Ростелеком, написано что работает на сетях Теле2, у меня Теле2 на смартфоне, скорость до 15мб, ваша симка больше 7мб не выдает, почему?

MAXIMUS / Химки

В Саратов за 3 дня дошла.
Пока вроде все работает.

Виталий / Саратов

Купил Мегафон 890 в небольшой офис, интернет летает. Скоро к вам обратятся наши соседи, т.к. ценник на инет от арендодателя конский.

alfaparfum@yandex.ru / Москва

заказывал тариф 890, вместо этого прислали мегафон 1000 вы бы там по внимательнее, а так работает хорошо

Азамат / Норильск
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