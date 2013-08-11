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Купил наложенным платежом Ростелеком безлимит интернет. Счет пополнил через часок все заработало. Спасибо
Мегафон 1000 полет нормальный, 17мегабит в Лагутниках выжимает!
Пользуюсь данными симками не первый год, сразу как переехал жить на дачу. Сначала мучился с Йотой свистком, потом купил симку Мегафон 300р/мес и модем Хуавей, в Подмосковье скорость была около 7мбит,
потом взял симку Ростелеком 495 скорость стала 17-19мбит,
теперь даже FullHD грузит без проблем.
Брал Ростелеком, написано что работает на сетях Теле2, у меня Теле2 на смартфоне, скорость до 15мб, ваша симка больше 7мб не выдает, почему?
В Саратов за 3 дня дошла.
Пока вроде все работает.
Купил Мегафон 890 в небольшой офис, интернет летает. Скоро к вам обратятся наши соседи, т.к. ценник на инет от арендодателя конский.
заказывал тариф 890, вместо этого прислали мегафон 1000 вы бы там по внимательнее, а так работает хорошо